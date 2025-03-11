Вашингтон анонсировал «фантастические» новости после переговоров с Киевом

Вашингтон рассчитывает на позитивные новости по итогам переговоров между американской и украинской делегациями в Саудовской Аравии. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Могут появиться фантастические для человечества новости. Мы настроены очень оптимистично», – заявила она в видеоролике в соцсетях, цитаты из которого приводит «Интерфакс».

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры представителей Вашингтона и США об урегулировании украинского кризиса.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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