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Среда, 12 марта 2025, 11:16 мск

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Главы СВР и ЦРУ обсудили по телефону снижение конфронтации между Россией и США

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин. Фото из архива пресс-службы Кремля

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 11 марта провел телефонный разговор с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Они обсудили взаимодействие двух спецслужб и договорились поддерживать регулярные контакты ради снижения конфронтации между двумя странами. Об этом сообщило пресс-бюро СВР.

Во время телефонного разговора «обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций», – говорится в заявлении, передает «Интерфакс».

Руководители спецслужб условились поддерживать регулярные контакты «с целью содействовать обеспечению международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном», отметили в СВР.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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