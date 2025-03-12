Главы СВР и ЦРУ обсудили по телефону снижение конфронтации между Россией и США

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 11 марта провел телефонный разговор с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Они обсудили взаимодействие двух спецслужб и договорились поддерживать регулярные контакты ради снижения конфронтации между двумя странами. Об этом сообщило пресс-бюро СВР.
Во время телефонного разговора «обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций», – говорится в заявлении, передает «Интерфакс».
Руководители спецслужб условились поддерживать регулярные контакты «с целью содействовать обеспечению международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном», отметили в СВР.
Москва, Наталья Петрова
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