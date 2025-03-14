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Пятница, 14 марта 2025, 16:55 мск

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НАТО отказывается от Украины

Фото: официальный сайт НАТО

Включение Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bloomberg после вчерашних переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Да», – подтвердил Рютте, отвечая на вопрос, действительно ли американский лидер снимает вопрос о вступлении Украины в атлантический военный блок.

В то же время генсек НАТО сказал, что с «осторожным оптимизмом» оценивает перспективы 30-дневного прекращения огня на Украине, выразив надежду, что это произойдет в ближайшее время.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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