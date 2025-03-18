«Мы не разругаемся» или «Результаты трудно предсказать», – политологи о предстоящем разговоре Путина и Трампа

Ожидается, что сегодня после 18:00 (мск) состоится телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Трамп уже заявил, что «многие элементы окончательного соглашения по урегулированию конфликта на Украине согласованы», но «многое еще предстоит сделать».

Оценивая перспективы переговоров, политолог Марат Баширов отмечает в телеграм-канале «Политджойстик»: «мы не разругаемся – сомнений нет». По его мнению, отправные тезисы заключаются в следующем:

«1. Россия напрямую договаривается с США (неважно о чем, сейчас не про условия).

2. Определяются цели.

3. Каждая из сторон обеспечивает лояльность третьих сторон, если они включены в процесс достижения целей.

4. Дальше – в зависимости от развития пункта 3.

Вопрос: а какие третьи стороны? С США – понятно: Украина и европейские страны (именно страны, а не бюрократы из ЕС). А с нами? Китай – на поверхности по ряду процессов, например, транспортные коридоры и Арктика. Возможно, наше влияние на Иран, страны ОПЕК+, Северную Корею. А кто еще? И вопрос второй: а против кого или чего партнерские отношения?» – задается вопросом эксперт.

Политолог Сергей Марков описывает ситуацию так:

«1. Украинский режим и Европа требуют перемирия без условий. Чтобы использовать его для накачивания украинской армии оружием, для массовой мобилизации в армию, для ввода войск стран НАТО на Украину. И для начала новой фазы войны.

2. Россия, чтобы этого не допустить, требует в качестве условия перемирия эмбарго на поставки оружия Украине на период перемирия. Запрета на мобилизацию на период перемирия. Запрета на подготовку, тренинг украинских солдат на базах НАТО в Европе.

3. Трамп хочет остановить боевые действия, а условия ему не важны. Но он хочет найти какой-то компромисс.

4. Результаты переговоров трудно предсказать».

Москва, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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