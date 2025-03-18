Трамп заявил о согласовании многих элементов мирного соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы окончательного соглашения по урегулированию конфликта на Украине уже согласованы, но «многое еще предстоит сделать». Он подчеркнул, что с нетерпением ждет телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на вторник, 18 марта. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп в ходе выступления в Кеннеди-центре в Вашингтоне заявил, что переговоры по Украине достигли критической стадии. По его словам, предстоящий разговор с президентом РФ Владимиром Путиным будет очень важным. Трамп также выразил убеждение в том, что обе стороны конфликта хотят его завершения.

Кроме того, американский лидер выразил мнение, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня с Украиной после того, как Киев дал свое согласие.

Ранее США договорились с Украиной о 30-дневном перемирии с Россией. В ответ Москва поддержала предложение, но выдвинула свои условия, говоря о необходимости устранить «первопричины кризиса». Как заявил президент РФ Владимир Путин, Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в зоне спецоперации, но это должно привести к долгосрочному миру. По его словам, при заключении соглашения следует учитывать нюансы. В такой ситуации «есть вопросы, которые мы должны обсудить» с американской стороной, подчеркнул Путин.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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