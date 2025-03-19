Политолог спрогнозировал раздел Украины через несколько лет

События вокруг Украины продолжат развиваться и после окончания идущих сейчас переговоров, а через несколько лет возможно ее разделение на «российскую» и «западную» часть. Такой прогноз сделал политолог Андрей Перла в своем телеграм-канал «Умный еврей при губернаторе». Приводим его колонку целиком.

«А хотите прогноз судьбы Украины на ближайшие две пятилетки? Специально для тех, кто сегодня грустит: не дошли до Одессы, не вернулись под Киев, не забираем Харьков?

Я тоже об этом грущу. Но я уверен, что жизнь не заканчивается нынешними переговорами. Вот как очень даже может быть:

1. Запад признает за Россией новые регионы. Украина не признает, но это никому не интересно.

2. В мирном соглашении, по требованию России, указано, что русский язык имеет на Украине особые права. Права государственного языка.

3. На выборах, неизбежных после окончания боевых действий, победит русскоязычный. Нет, думаю, не бывший боксер и не бывший главком. И не бывший президент, который сейчас кричит западу «выбери меня». И не усталая блондинка с косой. С очень большой вероятностью, победит на украинских выборах представитель Днепропетровска. Фамилию не берусь назвать, думаю, они найдут свежую, незаигранную кандидатуру. Самый крупный центр из оставшихся у них станет рулить Украиной.

4. А на Украине будет плохо. Пановать будет «Блэкрок» и очень грязный бизнес из ЕС. Политик из Днепропетровска неизбежно станет патриотическим защитником Украины – от западного разграбления. И заявления свои будет делать и на русском языке. Не забывая ругать Россию, но...

5. Но уже лет через пять самым логичным для него (как когда-то для премьера с белесой косой) будет заключать все более выгодные соглашения с Россией.

6. И ещё через некоторое время либо тот же самый днепропетровский на втором сроке, либо следующий за ним обнаружит, что надо делить Украину. На русскую и западную. Иначе ничего не получается. В том числе и в экономике, и в политике.

Где в тот момент увидится граница той Украины, которая говорит по-русски и всерьез готова с Россией – да, не просто, но мириться и возвращаться – будет отдельным вопросом. Вряд ли удастся провести границу точно по Днепру. Но вот с юга выхода к морю у западной Украины не будет и быть не может.

Скажете, глупый я мечтатель? Все может быть».

Как уже писал «Новый День», накануне президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности двух стран за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В этом контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

Москва, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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