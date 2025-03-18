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Вторник, 18 марта 2025, 23:14 мск

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Путин и Трамп подтвердили заинтересованность в «потеплении» отношений Москвы и Вашингтона

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности двух стран за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Так также уточнили, что в таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым страны могли бы наладить взаимодействие. Обсуждён ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

Вместе с тем Путин и Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. «Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта», – пояснили в Кремле.

Президенты РФ и США договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.

Москва, Светлана Антонова

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