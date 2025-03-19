Путин заявил о завершении разгрома ВСУ в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска завершают разгром группировки войск противника в Курской области.

«Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», – сказал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Украинские военные и иностранные наемники совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, которые должны быть тщательно расследованы, подчеркнул Путин.

По его словам, все украинские военнослужащие и тем более иностранные наемники, которые находились в Курской области и совершили преступления против мирных жителей, являются террористами согласно российскому законодательству. «Совершенные ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы и тщательно расследованы», – сказал президент.

«Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объеме развернуть на освобожденных территориях в Судже и других населенных пунктах», – добавил Путин.

«Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание», – подчеркнул глава государства.

Генпрокурор Игорь Краснов заявил о неотвратимости наказания для украинских боевиков, пытавших и расстреливавших жителей Курской области. «Разумеется, принцип неотвратимости наказания будет обеспечен в отношении каждого, кто пытал и расстреливал мирных граждан», – сказал он на заседании коллегии надзорного ведомства.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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