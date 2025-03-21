Орбан: у ЕС нет ни цента на Украину, все потрачено

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз не сможет выполнить свои обязательства по оказанию военной и финансовой помощи Украине, поскольку на это у него не хватит денег. Глава правительства, принимавший участие в саммите ЕС в Брюсселе, назвал принятые там решения пустыми обещаниями.

«У Евросоюза нет ни цента, он потратил все свои деньги, и когда он говорит о своем желании по-прежнему вооружать Украину, содержать украинскую армию, финансировать украинское государство или восстанавливать Украину, он делает это, не имея у себя в кармане ни цента. Все это делается без какой-либо финансовой основы, поэтому я думаю, что это пустые обещания», – сказал Орбан в интервью новостному порталу Patriot (цитата по ТАСС).

Он отказался подержать на саммите общее заявление по Украине, предусматривающее ее ускоренное присоединение к Евросоюзу и оказание ей военной помощи на миллиарды евро. Документ был одобрен остальными 26 участниками совещания, но не стал официальным. Дискуссия по этим вопросам будет продолжена на следующей встрече лидеров ЕС в конце июня.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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