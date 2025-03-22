Уиткофф назвал главную проблему урегулирования на Украине и обозначил сроки встречи Путина и Трампа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было посвящено горячим темам – урегулированию конфликта на Украине и отношениям Соединенных Штатов с Россией. Во время беседы он назвал ключевым вопросом в разрешении украинского кризиса статус пяти новых регионов России, рассказал о согласии Киева на проведение президентских выборов, а также назвал возможные сроки встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

США считают ключевым вопросом в урегулировании конфликта на Украине статус пяти присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом, заявил Уиткофф. По его словам, этот вопрос нужно решить в первую очередь. Речь идет о статусе Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Они русскоговорящие. Там прошли референдумы и подавляющее большинство людей выразили желание, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта. Именно это должно быть урегулировано в первую очередь», – сообщил Уиткофф в интервью Карлсону. Он добавил, что США ведут «очень позитивные» переговоры с Россией по этому вопросу.

Уиткофф отметил, что присоединившиеся к России территории фактически находятся под контролем РФ, но остается проблема признания международным сообществом этого факта. Кроме того, признание их российскими является вопросом «политического выживания» для Зеленского, отметил он, передает «Интерфакс».

Спецпосланник также отметил, что «есть условия, которые потребуются россиянам для окончательного прекращения огня». «Это сложное дело», – признал он (цитата по РИА «Новости»).

Кроме того, Уиткофф сообщил, что власти Украины согласились с тем, что следует провести выборы президента. По его словам, украинское руководство также признало, что страна не сможет стать членом НАТО. «Я думаю, что Зеленский и его правая рука Ермак в основном признали, что они не станут членом НАТО», – сказал Уиткофф.

Спецпосланник также анонсировал скорое вступление в силу моратория на боевые действия в Черном море. «Это будет реализовано в течение следующей недели или около того», – сказал он, отметив, что «есть некоторые детали, которые нужно обсудить, но это стало частью разговора».

Уиткофф также заявил, что «вопрос гарантий безопасности для Украины остается открытым». Кроме того, он высказал уверенность, что у России нет планов атаковать европейские страны.

Спецпосланник также добавил, что встреча президентов США и России может пройти в ближайшие месяцы.

Помимо этого, Уиткофф рассказал, что Владимир Путин заказал у «ведущего российского художника» портрет Дональда Трампа и попросил передать его президенту США. Спецпосланник выполнил поручение российского лидера. По его словам Уиткоффа, Трамп «был по-настоящему тронут», передает ТАСС.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «прямо сейчас» ведутся переговоры о «разделе территорий». Он рассчитывает, что сделка по урегулированию конфликта на Украине будет заключена в ближайшее время.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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