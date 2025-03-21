«Я очень хорошо поговорил с этими джентльменами»: Трамп считает сделку по Украине очень близкой к заключению

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что сделка по урегулированию конфликта на Украине будет заключена в ближайшее время. По его словам, контуры этого «контракта» уже есть.

«Как вы знаете, я провел очень хорошие переговоры с президентом Зеленским и президентом Путиным <...>, я очень хорошо поговорил с этими джентльменами. Думаю, что у нас уже есть контуры сделки. Я надеюсь, что у нас есть контуры сделки», – заявил Трамп (цитата по ТАСС).

«Довольно скоро у нас будет полное перемирие. Затем будет согласован «контракт» [по урегулированию на Украине]», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

«Я думаю, что очень скоро мы добьемся полного прекращения огня [на Украине], а затем заключим соглашение. И сейчас ведутся переговоры о соглашении, о разделе территорий и т. д. и т. п. [Эти] переговоры ведутся в данный момент», – уточнил американский лидер.

Накануне стало известно, что Вашингтон проведет переговоры с представителями Киева и России в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта. Делегацию из Москвы возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, которых в Кремле считают «опытными переговорщиками».

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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