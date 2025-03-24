В Саудовской Аравии стартуют переговоры России и США

Встреча делегаций России и США по Украине в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начнется в 10:00 мск. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. Переговоры пройдут в гостинице The Ritz-Carlton.

В состав российской делегации входят председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Американскую сторону, как ожидается, представят директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога и советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Россия и США в ходе встречи обсудят прекращение огня в Черном море, заявил накануне Уолц. «Теперь мы обсудим Черное море, прекращение огня на море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно и топливо, а также вновь могли начать торговлю в Черном море», – заявил он в интервью CBS (цитата по «Интерфаксу»).

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нюансов в вопросе возобновления Черноморской инициативы «огромное количество». По его словам, российские переговорщики готовы их обсуждать на консультациях с американской стороной в Эр-Рияде в понедельник.

В воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры США и Украины. Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал встречу «конструктивной и содержательной». «Дискуссия была продуктивной и предметной – мы затронули ключевые вопросы, включая энергетику», – написал он в соцсетях.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube