Китайский МИД опроверг отправку миротворцев на Украину

МИД Китая опроверг информацию о том, что власти обсуждают отправку китайских миротворцев на Украину. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД страны Го Цзякунь.

«Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности»,– сказал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Китай намерен «продолжать работать с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для прекращения огня и окончания конфликта».

22 марта в СМИ со ссылкой на дипломатов ЕС, что представители КНР обратились к властям ЕС с запросом обсудить участие Китая в миротворческой миссии, которую после достижения соглашения о прекращении огня могут отправить на Украину для контроля за соблюдением договоренностей.

В феврале гонконгская South China Morning Post сообщала, что Китай готов послать миротворческие силы на Украину, если это будет необходимо после достижения договоренности о прекращении огня, напоминает издание «Коммерсант».

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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