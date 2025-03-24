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Понедельник, 24 марта 2025, 23:17 мск

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Песков: Москва и Вашингтон не подпишут документы по итогам переговоров в Эр-Рияде

Переговорщики от России и США не планируют подписывать какие-либо документы по итогам консультаций в Эр-Рияде. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

«Нет. Никаких документов не планируется», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось ранее, российскую делегацию в Саудовской Аравии возглавляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Как уточнял помощник президента России Юрий Ушаков, переговоры в Эр-Рияде, продолжающиеся более 9 часов, завершаются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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