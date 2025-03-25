«Многое обсудили, но далеко не все решили»: Карасин – о переговорах с США в Эр-Рияде

Сенатор Григорий Карасин рассказал некоторые подробности переговоров делегаций России и США, прошедших накануне в Саудовской Аравии. По его словам, диалог был «насыщенным, непростым», но «весьма полезным» для двух стран. Стороны обсудили «многие проблемы», но «далеко не все решили, не во всем согласились», – добавил Карасин в комментарии ТАСС. Он не раскрыл, какие вопросы были затронуты. Делегации РФ и США, по словам сенатора, продолжат диалог.
«Позиции [по Украине] не всегда совпадают, мягко говоря, но будем искать форму взаимодействия. Такая возможность появилась», – сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам РИА «Новости».
Также Карасин отметил, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и «отдельные страны».
«Будем продолжать это делать, вовлекая и международное сообщество, прежде всего, Организацию Объединенных Наций и отдельные страны. В общем, впечатление осталось такого конструктивного диалога, который нужен и необходим. Американцы тоже в этом заинтересованы», – сказал сенатор ТАСС.
Переговоры в Эр-Рияде продолжались более 12 часов. Представители делегаций обеих стран отказались от общения с прессой.
Российскую делегацию в Саудовской Аравии возглавляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца. Основной темой переговоров стали вопросы, связанные с возобновлением Черноморской зерновой инициативы. В первую очередь обсуждается безопасность судоходства в Черном море, заявляли накануне в Кремле.
Источник Reuters в Белом доме сообщил, что на переговорах был достигнут прогресс, а в итоговом заявлении ожидается «позитивное объявление». Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано сегодня в 11:00 мск.
Москва, Наталья Петрова
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