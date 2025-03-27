Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию

Президент России Владимир Путин собирается посетить Индию. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Президент Владимир Путин принял приглашение главы индийского правительства. Готовится визит главы российского государства в Республику Индию», – сказал Лавров.

Осенью прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Россию, где встретился с российским президентом. Тогда Моди подчеркнул, что Нью-Дели выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и готов оказать любое содействие для завершения боевых действий.

В январе Путин назвал отношения России и Индии особо привилегированным стратегическим партнерством, а также заявил, что укрепление сотрудничества двух стран «отвечает коренным интересам наших дружественных народов».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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