Западные политики больны «русоманией» и нуждаются в лечении препаратами «Орешник» и «Искандер». Таким мнением поделился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Значительная часть европейских политиков заболела русоманией (она же русофобия) в острой форме. Эта психическая патология возникает на почве биполярного аффективного преувеличения воздействия России на жизнь Европы и европейцев. Как правило, состоит из двух чередующихся стадий: маниакальной и депрессивной», – написал политик в своем телеграм-канале.

Медведев перечислил пациентов, страдающих этой «болезнью». По его словам, к таким относятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас, а также Владимир Зеленский и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Лечение симптоматическое. Традиционные лекарственные препараты, как правило, неэффективны, – отметил Медведев. – Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа «Калибр», «Оникс», «Искандер» и мощного многокомпонентного транквилизатора «Орешник». В особо серьезных случаях возможно применение ядерных нейролептиков типа «Ярса» и «Сармата»».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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