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Четверг, 3 апреля 2025, 09:36 мск

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Мишустин сменил главу Ространснадзора

Глава правительства России Михаил Мишустин назначил врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктора Гулина. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина РФ.

Прошлый руководитель ведомства Виктор Басаргин распоряжением правительства освобожден от этой должности в связи с выходом на пенсию.

С 2019 года и до настоящего времени Виктор Гулин занимал пост замруководителя Ространснадзора. В целом на различных должностях он проработал в федеральной службе около 17 лет.

Виктор Басаргин занимал должность главы Ространснадзора с февраля 2017 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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