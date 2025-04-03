Чего хочет Трамп: эксперты о введении высоких пошлин на импорт в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами. Эксперты поясняют, какие цели преследует хозяин Белого дома.

Политолог Андрей Перла в своем телеграм-канале «Умный еврей при губернаторе» пишет: «Итак, США объявили торговую войну всему миру. Смысл – вынудить инвесторов открывать производства в самих США. В среднесрочной перспективе.

На короткой дистанции следствием решения Трампа будет рост стоимости импортных товаров в США на величину тарифа (в среднем более чем на 10% одномоментно), затем всех вообще товаров более чем на 5% и инфляция... Пишут, что не меньше 6% в год.

Инфляция Трампу нужна, без нее не получится быстрого экономического роста, не получится сокращения государственного долга, а этот рост и это сокращение он хочет увидеть в первый же год.

Так что нет, он не сошел с ума, он хорошо просчитал последствия для экономики.

А вот с политикой... Рост цен на привычные товары сразу на 10-35% (самый высокий тариф введен для Китая) чреват падением рейтинга и президента и его партии. И/или закручиванием гаек вплоть до настоящей диктатуры. Сумеет ли? Готов ли? Что-то я сомневаюсь.

И в том, что он выиграет торговую войну со всем миром сразу – я тоже сомневаюсь.

России в тарифном списке пока нет, но это потому, что нам он отдельно угрожает. Тарифами в 500%, причем для всех, кто с нами торгует. Трудновоплотимая в жизнь угроза...»

Политолог Сергей Марков в канале Логика Маркова отмечает следующее:

«Логика Трампа. 1. Трамп видит, что США проигрывают в конкуренции в глобальной экономике и их рост экономики (около 2,5%) отстает от мирового среднего (4,4%) и сильно отстает от Китая (сейчас около 7%).

2. Поэтому Трамп хочет, чтобы Америка не столько покупала чужие товары, сколько производила свои.

3. Большинство стран имеют экспортные пошлины на товары из США выше, чем США против их товаров. И Трамп их примерно уравнивает.

4. Рынок США огромный. Поэтому почти любое производство на рынке США выгодно, даже в случае торговой войны со всем миром.

5. По замыслу Трампа, в результате роста пошлин

1) другие страны снизят свои пошлины против товаров из США, тогда и США в ответ снизят.

2) корпорации теперь будут инвестировать, создавать предприятия на американском рынке. Это приведёт к росту экономики США.

6. Сначала цены в США подскочат из-за роста тарифов. Но потом – и цены упадут, – из-за роста экономики. И главное – доходы американцев вырастут из-за роста экономики.

Разумно Трамп все это делает.

Но это очень против глобалистов. Поэтому глобалисты сейчас будут атаковать Трампа».

Политолог Марат Баширов в канале «Политджойстик» пишет, что смысл тарифной атаки США – в перетаскивании на свою территорию промпроизводства, увеличении налоговой базы и наращивания продаж американских товаров в других странах. Для Трампа важно укрепить доллар и сократить госдолг.

Последнее – самое важное: «Конечно, сейчас многие наговорят лишнего: а мы в ответ то, и это, и вообще Трамп – гад. Но вот увидите, сразу начнется игра «умри сегодня, а я завтра, но возможно я и выживу, но ты все равно умри сегодня». То есть, страны вступят в сепаратные переговоры с США. Да сначала это будут не крупные страны, как ФРГ или Япония, и точно не Китай, но вот увидите – через пару дней Трамп начнет в отношении каких-то стран ослаблять удавку.

Есть принципиальные конкуренты – Китай, Канада, Британия, Германия. Их Трамп будет душить до конца своего срока полномочий и в итоге получит больше денег в этой борьбе.

Что важно для нас? На фоне мировой тарифной войны наш украинский кейс резко теряет интерес и у США, и у Европы. Чем больше у них бушует, тем нам легче».

Вашингтон, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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