Дмитриев по поручению Путина проводит переговоры с представителями Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что 2-3 апреля по поручению президента РФ Владимира Путина проводит встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом Дмитриев сообщил в своем телеграм-канале. Он пообещал, что по итогам переговоров даст краткие комментарии.

Глава РФПИ отметил, что диалог между Москвой и Вашингтоном – важнейший для всего мира – был полностью разрушен при администрации Джо Байдена. Он обратил внимание на то, что на пути к восстановлению конструктивного сотрудничества во многих странах мира стоят «многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности». По словам спецпредставителя Путина, они осознанно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, «не жалея на это ни средств, ни ресурсов».

Противники сближения опасаются, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество в международных делах и в экономике, подчеркнул Дмитриев.

«Да, восстановление диалога – непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед», – указал он, отметив, что реальное понимание российской позиции «открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере».

Накануне американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров. Позднее появились сообщения, что спецпредставитель президента РФ встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Обновлено. В Кремле отказались раскрыть детали переговоров Дмитриева с представителями Трампа в США. «Понятно, что по поручению президента в рамках своего мандата. В данном случае понятно, он спецпредставитель президента понятно по каким вопросам. Он потом даст информацию по завершению контактов», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам (цитата по радио «Маяк»).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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