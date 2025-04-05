От лица Европы в переговорах с Россией может выступить Макрон – СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривается как возможный представитель Европы на переговорах с Россией по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источник в Елисейском дворце. По информации собеседника издания, Макрон готов выступить посредником, «когда наступит подходящий момент». Однако, как уточняет источник, в настоящее время говорить о начале переговоров преждевременно. Среди альтернативных кандидатур также упоминается премьер-министр Великобритании Кир Стармер, однако, по мнению The Daily Telegraph, его участие в диалоге с президентом России Владимиром Путиным маловероятно на фоне активной поддержки Лондоном обороны Украины.

Издание отмечает, что идею возможного посредничества Макрона продвигают участники так называемой «коалиции желающих». Их доводы основываются на опыте президента Франции, который ранее поддерживал регулярные контакты с российским лидером.

Еще в марте Макрон заявлял, что готов к возобновлению диалога с Путиным, как только Европа и Украина решат, что для этого пришло время.

Как отреагирует Кремль на переговорщика в лице Макрона, пока непонятно. Напомним, что президент Франции в начале СВО «слил» в СМИ детали своего конфиденциального разговора с президентом России, что автоматически скомпрометировало его как надежного переговорщика.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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