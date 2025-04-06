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Воскресенье, 6 апреля 2025, 16:41 мск

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«Лёд тронулся»: Москва и Вашингтон готовятся к новым контактам на следующей неделе

Фото: pixabay.com

Очередные российско-американские контакты ожидаются на следующей неделе. Об этом сообщил в интервью «Первому каналу» спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который на текущей неделе провел переговоры в администрации Дональда Трампа.

«Безусловно, большой фокус – на восстановление росийско-американских отношений, я этим занят давно, многие годы. Безусловно, фокус на экономическом и инвестиционном сотрудничестве», – сказал Дмитриев (цитата по «Интерфаксу»), уточнив, что обсуждалось «большое количество совместных возможных инвестиционных проектов, и в редкоземельных металлах, и в Арктике, и в сфере СПГ».

По его словам, «этот лед, который администрация Байдена создала, мы разбиваем нашим ледоколом из инвестиционных, экономических проектов».

В этой связи спецпредставитель президента РФ выразил осторожный оптимизм по поводу того, что диалог России и США восстановился. «Мы видим начало уважительного, хорошего диалога», – сказал Дмитриев.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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