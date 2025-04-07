Мэр Курска покинул свой пост

Мэр Курска Игорь Куцак уходит с поста. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что отговаривал чиновника, но у того есть причины, которые не позволили продолжить работу.

Куцак сообщил, что покинет пост по собственному желанию. Свое решение он объяснил семейными обстоятельствами. «Большое количество семейных вопросов накопилось, необходимо мое самое деятельное, активное участие», – отметил градоначальник.

Игорь Куцак стал мэром Курска в 2022 году, до этого он возглавлял комитет по управлению имуществом области.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что призывал Куцака остаться на своем посту. Глава региона выразил надежду, что «смена власти в городе не приведет к сбоям в работе, и люди на себе как минимум ухудшения не почувствуют».

Курск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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