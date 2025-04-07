Кремль ответил на требование Трампа прекратить бомбардировки Украины

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ударами российской армии по Украине и потребовал прекратить бомбардировки. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, заявил, что президент РФ Владимир Путин поддерживает идею о необходимости прекращения огня, однако для этого необходимо ответить на целый ряд вопросов вокруг возможного перемирия, а пока они «висят в воздухе».

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами из пула Белого дома заявил, что ему не нравятся бомбардировки Украины. «Мы ведем переговоры с Россией. Хотели бы, чтобы они прекратили. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются», – сказал Трамп. Он вновь выразил уверенность, что конфликт на Украине «100%» никогда не начался бы, будь он президентом.

Комментируя это заявление, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: «Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов». По его словам, ответы на эти вопросы пока никто не дал. «Связано это и с неподконтрольностью киевского режима и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев. Это связано с планами дальнейшей милитаризацией Киева», – пояснил Песков журналистам (цитата по радио «Маяк»).

«Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня и будучи солидарными с идеей скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить те самые аспекты, о которых я только что говорил», – подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает урегулирование украинского конфликта мирным путем, «только не за наш счет». Глава государства подчеркнул, что безопасность России должна быть обеспечена на длительную историческую перспективу. Заявление прозвучало 28 марта во время общения президента с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» в Мурманске.

Вашингтон, Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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