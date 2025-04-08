США выводят военный контингент из аэропорта Жешува на польско-украинской границе

Американское командование европейского контингента войск США объявило о выводе своих подразделений из аэропорта Жешува на польско-украинской границе. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что это не означает прекращение военной помощи Украине.

«[Вывод военных США из Жешува] не влияет на оказание военной помощи [Киеву] американской стороной, которая несколько недель назад была разблокирована после недельного перерыва», – цитирует ТАСС польского министра.

Косиняк-Камыш подтвердил, что американские военные останутся в Польше, стороны уже согласовали те базы, на которые они будут передислоцированы.

Решение принято на уровне лидеров Североатлантического альянса.

Варшава, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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