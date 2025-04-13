В Кремле назвали беседу Путина с Уиткоффом шагом ко встрече президентов РФ и США

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков счел недавнюю беседу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом дополнительным шагом к встрече лидеров двух стран. По его словам, саммит на высшем уровне состоится «в соответствующее время», но к нему необходимо подготовиться.

«Так или иначе, безусловно, она (встреча с Уиткоффом – прим. ред.) станет дополнительным шагом в сторону этой встречи (двух президентов – прим. ред.)», – сказал представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, может ли встреча Путина с Уиткоффом быть дополнительным шагом к встрече президентов РФ и США.

Песков напомнил, что Путин и Трамп публично высказывали свою политическую волю к тому, что данная встреча должна состояться. «Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться», – сказал он.

Касаясь развития российско-американского диалога, пресс-секретарь президента РФ заявил, что «всё движется очень хорошо». «Реанимировать отношения практически с нуля – это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий», – сказал Песков. По словам представителя Кремля, сейчас ведутся контакты по линии спецслужб, МИД и Госдепартамента.

Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались 4,5 часа. На них обсуждались различные аспекты украинского урегулирования, сообщал Песков. По его словам, Путин также передал американскому коллеге «озабоченности и элементы позиции Москвы». Переговорам с президентом России предшествовала встреча Уиткоффа с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube