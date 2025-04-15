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Вторник, 15 апреля 2025, 13:34 мск

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Вице-президент США назвал абсурдом слова Зеленского о теплом общении Москвы и Вашингтона

Фото с сайта Белого Дома

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал абсурдным заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Вашингтон поддерживает Москву.

«Я думаю, что это своего рода абсурд со стороны Зеленского – говорить [американскому] правительству, которое в настоящее время поддерживает усилия его правительства и военных, что мы каким-то образом на стороне русских», – заявил Вэнс.

По словам американского вице-президента, такая риторика «определенно непродуктивна». Вэнс подчеркнул, что необходимо понимать, где проходят стратегические «красные линии» для обеих сторон конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с новыми обвинениями в адрес Зеленского и бывшего главы Белого дома Джо Байдена. По слова американского лидера, эти деятели «проделали ужасную работу», которая привела к войне на Украине.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Конфликт на Украине, Политика, Россия, Донбасс vs Киев, США, Украина,