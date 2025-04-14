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Трамп выступил с обвинениями в адрес Зеленского

Архив. Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп выступил с новыми обвинениями в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского и бывшего главы Белого дома Джо Байдена. По слова американского лидера, эти деятели «проделали ужасную работу», которая привела к войне на Украине.

«Война между Россией и Украиной – это война Байдена, не моя. Я не имел никакого отношения к этой войне, но сейчас прилагаю усилия, чтобы остановить смерть и разрушения. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, этой ужасной войны никогда бы не произошло», – отметил президент США.

«Зеленский и лживый Джо Байден сделали ужасную работу, позволив начаться этой трагедии. Существовало множество способов её предотвратить. Но это уже в прошлом. Сейчас нужно остановить это – и быстро», – подчеркнул Трамп в своей соцсети.

Примечательно, что ранее Трамп обвинял в украинском кризисе чаще всего только своего предшественника.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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