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Пятница, 18 апреля 2025, 11:54 мск

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Рубио: США готовы сфокусироваться на других задачах вместо поддержки Украины

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото из архива сата CNN

Вашингтон три года поддерживал Киев, но теперь готов сфокусироваться на других задачах. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, США смогут в течение нескольких дней понять, можно ли завершить конфликт на Украине. Если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США хотят помочь, иначе Вашингтон займется чем-то еще.

«Мы потратили три года, миллиарды долларов на поддержку украинской стороны, но теперь мы достигли той точки, когда у нас есть другие задачи, на которых мы должны сфокусироваться», – сказал глава Госдепа в ходе пресс-конференции.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что перемирие на Украине пока нереалистично. Причиной дипломат назвал нарушения договоренностей со стороны Киева о приостановке атак на российские объекты энергетики.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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