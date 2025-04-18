Небензя: говорить о прекращении огня на Украине пока нереалистично

Перемирие на Украине пока нереалистично. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совбеза ООН по обсуждению итогов 30-дневного моратория на удары по энергоинфрастурктуре между РФ и Украиной.

Причиной дипломат назвал нарушения договоренностей со стороны Киева о приостановке атак на российские объекты энергетики. «У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», – сказал Небензя (цитата по РИА «Новости»).

При этом он отметил, что страны Запада не выразили готовность надавить на киевский режим по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре. «Сегодня мы поставили вопрос западным сторонникам киевского режима, готовы ли они оказать давление на Украину и заставить Зеленского соблюдать условия моратория на удары по энергоинфраструктуре. Четкого ответа не последовало, как я уже сказал, никто не выступал», – сказал Небензя. Он добавил, что эта позиция «будет должным образом принята во внимание» в Москве.

В целом прошедшие консультации дипломат назвал «самыми странными», в которых он участвовал за всю свою карьеру представителя в ООН. Небензя уточнил, что на них выступил только он и представитель США.

Комментируя возможность принятия документа Совета Безопасности ООН в поддержку прекращения огня на Украине, дипломат отметил, что все будет зависеть от условий возможного перемирия и формулировок в документе. «Все зависит от условий возможного прекращения огня и языка документа. Посмотрим, что именно будет необходимо сделать в Совбезе», – цитирует Небензю ТАСС.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине уже на текущей неделе. Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о возможных мерах давления в адрес России, если Москва не отреагирует на его инициативу.

Напомним, президенты России и США 18 марта договорились о моратории на прекращение ударов по энергетическим объектам на 30 дней, но в этот период ВСУ ежедневно продолжали атаки по российской энергетике. Срок моратория формально истек. Накануне помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков заявил, что Москва готова обсуждать дальнейшую судьбу моратория на удары по энергообъектам России и Украины именно с Вашингтоном. «До американцев будет доведен определенный сигнал, что делать дальше», – заявил Ушаков.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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