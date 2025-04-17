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Четверг, 17 апреля 2025, 21:59 мск

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Уже на этой неделе: Трамп ждет ответа от Москвы о перемирии на Украине

Фото из архива сайта Белого дома

Президент США Дональд Трамп на текущей неделе ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине. Об этом американский лидер заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

«Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Трамп (цитата по РИА «Новости»), отвечая на вопрос о возможных вторичных тарифах или других мерах давления в адрес России, если Москва не отреагирует на его инициативу.

Напомним, президенты РФ и США 18 марта договорились о моратории на прекращение ударов по энергетическим объектам на 30 дней, но в этот период вооруженные формирования Киева продолжали атаки по российской энергетике. В частности, по данным Минобороны России, только за последние сутки было нанесено 10 ударов, которые привели к перебоям в электроснабжении в Тульской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской Тверской и Курской областях.

Вашингтон, Елена Володина

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