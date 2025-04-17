ВСУ нанесли десять ударов по российским объектам энергетики за сутки

Киевский режим продолжает атаковать объекты энергетики на территории России. За последние сутки было нанесено 10 ударов, которые привели к перебоям в электроснабжении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Белгородской области ВСУ атаковали четыре объекта. В результате обстрела из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии «Грайворон – Дорогощь» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», также выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Кроме того, из-за обрыва провода в пролете опор дважды произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Без электроснабжения остался поселок Красная Яруга.

В Брянской области в результате атаки украинского дрона произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электроснабжения осталась часть жителей поселка Подывотье Севского района.

В Запорожской области в результате артиллерийского обстрела ВСУ повреждена электроподстанция «Куйбышево» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС.

В Рязанской области беспилотник нарушил работу высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго». Без электроснабжения оставались жители поселка Турлатово Рязанского района.

В Тверской области в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Тверьэнерго». Без электроснабжения остались жители деревни Юрьево Конаковского района.

В Курской области атака дрона на электроподстанцию «Званное» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» вывела из строя трансформатор. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Глушковском районе.

В Тульской области беспилотник оборвал провода в пролете опор высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулаэнерго». Без электроснабжения осталась часть жителей поселка Первомайский, деревни Подхожие Выселки и села Шишлово Новомосковского района.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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