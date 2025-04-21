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Понедельник, 21 апреля 2025, 21:40 мск

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«Деньги тырили, и продолжают воровать…» Путин охарактеризовал принципы киевской власти на Украине

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Действия киевского режима на Украине укладываются в схему по разворовыванию всего и вся и выкачивании ресурсов из подконтрольных регионов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований.

«Там только одним занимались – выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и из этих людей, деньги тырили, извините за простоту выражения, и хранят их до сих пор на банковских счетах за рубежом», – констатировал глава российского государства (цитата по «Интерфаксу»).

По его выражению, это «такое желание и сотрудничать, и отдать все на откуп своим спонсорам». «Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж, и все. Они там на этих деньгах как на крюке сидят, даже если бы и хотели что-то вякнуть, никогда этого себе не позволят, потому что речь идет о миллиардных счетах, о миллиардных. Но до сих пор продолжают воровать», – подчеркнул Путин.

При этом президент РФ обратил внимание, что даже оружие, которое поставляется из западных стран, оказывается на черных международных рынках. «То в Африке всплывут, то еще где-то, на Ближнем Востоке. До сих пор продолжают воровать», – сказал он.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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