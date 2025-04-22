Швейцария ограничила работу восьми российских СМИ

Швейцария вслед за Евросоюзом ввела ограничения в отношении российских СМИ. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Минэкономики Швейцарии добавило в санкционный список восемь организаций из числа российских СМИ. Новые ограничения вступят в силу 23 апреля.

«В приложение 25 добавлены восемь организаций, и в приложение 8, где присутствуют 158 физических лиц и организаций, внесены дополнения», – отмечается в документе.

В отношении попавших в перечень организаций действуют меры, аналогичные тем, которые были введены Евросоюзом в феврале в рамках 16-го пакета антироссийских санкций. Согласно заявлению пресс-службы Совета ЕС по иностранным делам, меры не запрещают СМИ и их сотрудниками вести на территории ЕС иную деятельность – проводить исследования и брать интервью.

Берн, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube