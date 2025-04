Встреча евродипломатии в Лондоне по украинскому вопросу отложена

Дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры по украинскому вопросу в Лондоне, пишет Sky News.

По данным телеканала, вместо запланированной встречи состоятся переговоры между высокопоставленными чиновниками из пяти стран. При этом ожидается двусторонняя встреча главы украинского МИДа Андрея Сибиги с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми в Лондоне.

В материале указано, что снижение уровня дипломатии идет вразрез «с усилением давления» президента США Дональда Трампа и его команды на Россию и Украину с целью достичь соглашения о прекращении огня. Мирное предложение США, которое предполагалось обсудить в Лондоне, подразумевает признание Вашингтоном контроля России над Крымом.

22 апреля The New York Times со ссылкой источники писал, что госсекретарь США Марко Рубио не поедет в Лондон для переговоров с Украиной и Евросоюзом. О его решении стало известно после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом. Госдепартамент отмечал, что на встрече в Лондоне будет присутствовать спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. The Washington Post сообщала, что Вашингтон может предложить признать Крым российским на переговорах, напоминает газета «Ведомости».

Лондон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube