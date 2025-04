Переговоры зашли в тупик – Европа против предложения США по Крыму и санкциям

Европа как сюзник Киева не согласна признавать на переговорах с Россией Крым русским и не готова на снятие санкций, Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает Reuters.

По их словам, предложение США о признании полуострова российским – «неосуществимая идея» для Европы и Украины. Другим камнем преткновения, как сообщили дипломаты, стал вопрос снятия антироссийских санкций до достижения договоренностей по урегулированию конфликта, против чего решительно выступает Европа, отмечает ТАСС.

Как ранее сообщила британская газета The Daily Telegraph, на встрече в Лондоне США должны были представить план по урегулированию, состоящий из семи пунктов, который включает в себя признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом. Однако Владимир Зеленский накануне отверг такую возможность. Газета The New York Times уточняет, что именно после этого заявления госсекретарь США Марко Рубио отказался от поездки в Великобританию.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

