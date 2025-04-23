Россия заявила решительный протест Японии из-за намерения Токио использовать доходы от незаконно замороженных российских активов для кредитов в рамках пакета финансовой помощи «Большой семерки» Украине. С таким заявлением выступил МИД РФ.

Отмечается, что протест был заявлен в ходе встречи директора Третьего департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Людмилы Воробьевой с послом Японии в Москве Акирой Муто.

МИД России подчеркнул, что действия официального Токио являются «фактически соучастием в преступлениях киевского режима» и неизбежно повлекут за собой «жесткие ответные меры, в том числе асимметричные, в наиболее чувствительных для японской стороны областях».

На Смоленской площади возложили на правительство Японии ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube