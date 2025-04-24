Штрафы за незаконное трудоустройство мигрантов могут существенно вырасти

Штрафы за незаконное трубоустройство мигрантов могут существенно порасти. С такой инициативой вы ступает в Госдуме фракция «Справедливая Россия».

Как сообщает пресс-служба партии, на рассмотрение депутатов будет внесен законопроект, который внесет изменения в статью 18.15 Кодекса РФ об административных нарушениях (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства). Предлагается увеличить штрафы за привлечение к работе иностранца без разрешения на работу или патента до 20-50 тыс. рублей для граждан, до 125-250 тыс. рублей для должностных лиц, до 500 тыс. рублей – 1,6 млн рублей для юрлиц. В настоящее время такое нарушение влечет за собой штраф для граждан в размере от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 250 до 800 тыс. рублей.

За привлечение к деятельности иностранного гражданина без получения разрешения на привлечения иностранных работников предлагается установить штраф для граждан в размере от 25 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 150 до 250 тыс. рублей, для юридических лиц – от 500 тыс. рублей до 1,6 млн рублей. Действующим законом установлен штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц – от 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 250 до 800 тыс. рублей.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube