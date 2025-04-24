Европа опасается, что вопрос Крыма расколет ЕС и НАТО

В Европе опасаются раскола в НАТО и Евросоюзе из-за требования президента США Дональда Трампа к Киеву признать Крым частью России, а также отказались поддерживать эти попытки Вашингтона. Об этом пишет газета Financial Times.

Как отмечает издание, настойчивое требование Трампа к властям Украины признать Крым российским поставило страны ЕС перед тяжелым выбором – продолжать поддерживать Киев или перейти на сторону Вашингтона. Некоторые чиновники опасаются, что предложенный американской администрацией проект урегулирования станет испытанием для двусторонних отношений с европейскими странами, подорвет трансатлантическую безопасность и потенциально может привести к срыву саммита НАТО в конце июня. «В худшем случае [США] не смогут достичь сделки между Украиной и Россией, и это все будет свалено на Украину. Тогда Европе придется выбирать [между Украиной и США]", – заявил изданию высокопоставленный дипломат ЕС (цитата по ТАСС).

Западные чиновники сообщили газете, что европейские страны не будут поддерживать попытки США признать Крым российской территорией или оказывать давление на Киев, чтобы тот согласился с этим. Вместо этого в вопросах, касающихся суверенитета Украины, они будут поддерживать позицию, высказанную Владимиром Зеленским. «Крым и вступление Украины в НАТО в будущем – это красные линии для нас. Мы не отступим от них», – сказал газете другой высокопоставленный европейский дипломат.

Европейские страны уже уведомили администрацию Трампа, что не признают Крым частью России. Кроме того, крупнейшие европейские страны намерены «отговаривать» Вашингтон от того, чтобы США шли на это в одностороннем порядке, пишет газета со ссылкой на анонимного чиновника ЕС. Если попытки Трампа добиться урегулирования украинского конфликта провалятся до июньского саммита Североатлантического альянса в Гааге, а после этого Вашингтон обвинит в срыве мирного процесса Киев и продолжит сближение с Россией, то это может привести к «разладу среди лидеров НАТО», пишет газета.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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