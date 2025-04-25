Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в Москву (ОБНОВЛЕНО)

Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа совершил посадку в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиационные службы.

Самолет, предположительно, с Уиткоффом приземлился в аэропорту Внуково. Согласно данным сервиса Flightradar24, бизнес-джет Bombardier Global 7500 выполнял прямой перелет из аэропорта Майами. Самолет пересек латвийско-российскую границу около 9:40 мск.

Обновлено. Позднее осведомленный источник «Интерфакса» сообщил, что спецпосланник Трампа прилетел в Москву в пятницу утром.

Ранее американское издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что новая встреча президента РФ Владимира Путина и Стива Уиткоффа может состояться 25 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию. «Мы информируем вас, если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом. Ничего не укроем», – сказал Песков журналистам накануне.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что очередной раунд переговоров России и США ожидается в скором времени.

Стивен Уиткофф уже трижды приезжал в Россию. Во время последнего визита 11 марта он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. В ходе встречи обсуждались различные аспекты украинского урегулирования, сообщали в Кремле.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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