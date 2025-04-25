Путин в Кремле проводит переговоры со спецпосланником Трампа

Президент России Владимир Путин проводит встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стива Уиткоффа», – цитирует его РИА «Новости».

Во встрече Путина и Уиткоффа с российской стороны также принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по торгово-инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Со стороны американского представителя – только переводчик.

До этого в Москве состоялась встреча Уиткоффа и Дмитриева, передает «Интерфакс». Они совершили небольшую прогулку по Арбату.

Напомним, самолет с Уиткоффом приземлился сегодня утром в столичном аэропорту Внуково. Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что спецпосланник Трампа 25 апреля может встретиться президентом России Владимиром Путиным в Москве. Это четвертый визит Уиткоффа в Россию за последние три месяца.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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