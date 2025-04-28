«Ждем»: Депутат Госдумы рассказал, для чего политикам волна дипфейков

Депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике, ИТ и связи Сергей Боярский рассказал, почему политики ждут волны дипфейков. «Вы не представляете, какое количество людей, моих коллег, ждут того момента, когда можно будет искренне сказать «Это был не я, это был дипфейк». Мы наконец-то вернемся в то золотое время без камер, без наблюдения за тобой везде и всюду, в которое жили мои родители. Когда можно было пошалить, похулиганить. Когда не каждый твой шаг регистрировался, записывался и выкладывался», – признался Боярский.

«Сейчас все под таким колпаком, прозрачным, просто стерилизованным. Что аж противно быть таким хорошим, все время думать, что ты говоришь, кому ты говоришь. Поэтому как только нельзя будет доказать, дипфейк или нет, вот начнется, ребята, обратно все поедет. Ждем», – добавил он.

Депутат Госдумы рассказал, почему политики ждут дипфейков

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2025, РИА «Новый День»

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