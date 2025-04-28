«Будет кривое, будет хромое, потом полетит». Глава комитета ГД по ИТ о будущем электронных сервисов

Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы России Сергей Боярский резко высказался по поводу желания некоторых западных компаний вернуться в Россию после ухода в 2022 году, а также прокомментировал процесс импортзамещения в цифровой сфере.

«Я бы не пустил назад всех тех, кто хлопнул дверью, кто капризничал. Я бы особенности поддержал тех наших, кто вложился, бросил все силы, подставил плечо, импортозаместил для людей те платформы, те услуги, которые ушли. Захотят они вернуться? Может, захотят», – отметил Боярский.

Также он признался, что перестал пользоваться соцсетями после ухода «Инстаграма»* (часть компании «Мета», признанной в России экстремистской, запрещен в России). «Для меня это была самая классная и понятная социальная сеть. Это была единственная социальная сеть, где я был, сам писал, сам отвечал. Сейчас я вообще не захожу в соцсети. Потому что они неудобные. Я их не понимаю. В лучшем случае – читаю. Они неудобные стали, кривые все, косые», – сказал Боярский, отметив, что заместить соцсети своими силами в России смогли не все.

«Ничего, гадкий утенок тоже превратился в лебедя. Сначала они будут пять лет кривые, потом десять лет хромые, а потом полетят. Надо потерпеть», – оптимистично отметил депутат.

Боярский заверил, что даже если запрещенный «Инстаграм»* вернется в Россию, сам он уже в число пользователей не вернется. «Просто потому, что больше не верю», – добавил депутат.

Он подчеркнул, что сейчас для полного цифрового суверенитета не хватает своего мессенджера. «Мы очень крепко стоим на ногах с точки зрения цифрового суверенитета. Надо только посмотреть вокруг и понять, что людям нужно. Свой поисковик, почтовый сервис, экосистема доставки, такси, государственные услуги, вопрос искусственного интеллекта. Но нам нужен и свой мессенджер, потому что ни WhatsApp, ни Telegram не являются доверенными мессенджерами. Это плохие, вражеские продукты. Но, думаю, Телеграму недолго осталось», – заметил он.

Также глава комитета по ИТ признался, что не пробовал пользоваться нейросетями и не умеет работать с искусственным интеллектом, назвав существующие сервисы продуктами военного назначения недружественных государств. «Я такой, знаете… до меня достаточно долго доходят технологии передовые. Но я единственный человек, наверное, кто сделал себе биометрию в числе первых. Ну так, чтобы попробовать. Хотя пока что не вижу глобальных плюсов. Иногда плачу так называемой улыбкой. Но я хочу, чтобы меня пускали в самолеты и в поезд без этих вопросов – достаньте паспорт два раза. Ну, бесит! Оставьте меня в покое. Хотя посадочный талон в смартфоне – уже хорошо», – добавил он.

Санкт-Петербург, Елена Сычева

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2025, РИА «Новый День»

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