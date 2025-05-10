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Суббота, 10 мая 2025, 20:28 мск

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Песков: Киев не отреагировал на предложение Путина о мирных переговорах

Киев не отреагировал на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах без предварительных условий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Президент Путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакция киевского режима на это озвучена не была, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой», – сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что президент РФ на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Позже в МИД России заявляли, что майское перемирие может считаться началом для прямых переговоров, однако Киев фактически сорвал мирную инициативу Путина.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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