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Воскресенье, 11 мая 2025, 08:55 мск

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Трамп отреагировал на предложение Путина о прямых переговорах с Киевом

Фото из архива CNN

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента России Владимира Путина провести с Украиной переговоры в Стамбуле.

«Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная «кровавая бойня», надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что продолжит работу с обеими сторонами конфликта. Кроме того, Трамп отметил, что США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле.

Сегодня ночью Путин выступил с заявлением по итогам встреч с зарубежными лидерами, прибывшими на торжества по случаю юбилея Победы. Москва предлагает Киеву вернуться за стол переговоров без предварительных условий. Возобновить прямые контакты по вопросу урегулирования конфликта президент РФ предложил 15 мая в Стамбуле.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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