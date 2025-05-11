Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры

Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры, которые могут пройти в Турции 15 мая.

«Президент России Путин не желает заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении этой кровавой бойни», – написал он в Truth Social.

«Украина должна согласиться на это, причем немедленно. По крайней мере они (украинцы – прим. ТАСС) будут в состоянии определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США узнают расстановку сил и смогут действовать соответствующим образом», – цитирует Трампа ТАСС.

Вместе с тем, по словам Трампа, он начинает сомневаться в том, что РФ и Украина смогут заключить соглашение об урегулировании конфликта.

Напомним, что в ночь на 11 мая Владимир Путин на брифинге для СМИ призвал Киев начать переговоры немедленно и без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Позже он переговорил с Эрдоганом и турецкий лидер подтвердил готовность предоставить сторонам возможность возобновить переговоры, прерванные в 2022 году по инициативе Киева.

Владимир Зеленский в ответ на предложение Кремля потребовал для начала прекратить все виды боевых действий на 30 дней. В ультимативной форме начал требовать этого же от Москвы Эммануэль Макрон, а также советник Трампа по Украине Кэллог.

Представитель МИД России Мария Захаровала обратила внимание сторон, что в заявлении Путина есть все условия, и Киев, видимо, просто невнимательно слушал.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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