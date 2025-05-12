Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США по полезным ископаемым, который предоставляет Вашингтону доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины.

Министр финансов США Скотт Бессент и глава Минфина Украины, первый вице-премьер Юлия Свириденко поставили подписи под документом в Вашингтоне 30 апреля. Верховная рада ратифицировала соглашение 8 мая. «За» проголосовали 338 депутатов, против никто не высказался.

Киев, Елена Володина

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