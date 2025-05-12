российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 мая 2025, 20:56 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский подписал «ресурсный» договор с США

Архив. Фото: официальный тг-канал президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США по полезным ископаемым, который предоставляет Вашингтону доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины.

Министр финансов США Скотт Бессент и глава Минфина Украины, первый вице-премьер Юлия Свириденко поставили подписи под документом в Вашингтоне 30 апреля. Верховная рада ратифицировала соглашение 8 мая. «За» проголосовали 338 депутатов, против никто не высказался.

Киев, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Трамп готов приехать в Стамбул на переговоры Москвы и Киева / Трамп настаивает на стамбульских переговорах Москвы и Киева / Песков: Москва настаивает на долгосрочном урегулировании конфликта на Украине / ВС РФ освободили Котляровку в ДНР и подошли к границе Днепропетровской области / Песков: Киев не отреагировал на предложение Путина о мирных переговорах / Президент Франции пригрозил России санкциями и заявил о готовности помочь с переговорами Москвы и Киева / ВСУ вновь пытались атаковать позиции российских войск, несмотря на перемирие / ВСУ допустили 9318 нарушений режима прекращения огня

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,