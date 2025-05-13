Песков: Россия продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая. Он отказался раскрыть подробности по этой встрече и состав делегации России.

Во время общения с журналистами у пресс-секретаря президента РФ поинтересовались, станут ли основой для новых переговоров договоренности от 2022 года и как в Кремле относятся к предложению Владимира Зеленского лично встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле.

«Наверное, здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг… Пока больше ничего мы комментировать не собираемся», – ответил Песков.

Он также сообщил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле будет объявлен, «как только президент посчитает это нужным».

Представитель Кремля при этом отверг возможность участия Европы в переговорах России и Украины. По его словам, Европа никак не может претендовать на непредвзятый, сбалансированный подход к переговорам Москвы и Киева, поскольку она «целиком и полностью занимает сторону Украины». Песков назвал подход Европы к украинскому конфликту «провоенным, направленным на продолжение войны». Ее позиция «резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, например, в Москве или Вашингтоне», – указал он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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