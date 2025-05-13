Киевский режим намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области. Об этом сообщает Служба внешней разведки РФ.

По данным спецслужбы, в окружении Зеленского называют вывезенных украинскими военными курян «ценным активом», в обмен на который можно потребовать у Москвы «чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные». В частности, речь идет о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона «Азов», которые осуждены в России стране за совершение особо тяжких преступлений.

При этом, как указывают в СВР, в Киеве подчеркивают, что Россия не располагает аналогичным «козырем» в виде взятых в плен украинских гражданских лиц. Это якобы повышает шансы «навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки».

«Использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов – ни что иное, как очередное доказательство его нацистской сущности», – подчеркнули в СВР.

Ранее, 30 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Киев затягивает диалог по возвращению 53 жителей Курской области, которые удерживаются в Сумах. Куряне были вывезены украинскими боевиками после вторжения в регион в августе 2024 года.

«Мы делаем все возможное в возвращении мирных курских граждан, которые сегодня удерживаются в Сумах», – сказала Москалькова в комментарии телеканалу «Звезда». Она подчеркнула, что мирные жители, согласно Женевским конвенциям, должны быть возвращены без каких-либо обменов и условий.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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