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Четверг, 15 мая 2025, 22:14 мск

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Российская делегация встретилась в Стамбуле с главой МИД Турции

В Стамбуле в рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче проходит встреча российской делегации с министром иностранных дел Хаканом Фиданом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. ТАСС подтверждает эту информацию.

Фидан вылетел в Стамбул из Антальи, где принял участие в неформальном совещании глав МИД НАТО. Как уточняется встреча с представителями России началась в 20:50 мск.

В то же время контактов российской и украинской делегаций перед переговорами в Стамбуле в четверг не было, отметил другой осведомленный источник агентства.

Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели пояснил, что решения относительно проведения четырехсторонних контактов делегаций Турции, России, Украины и США в Стамбуле еще не приняты.

Источник ТАСС пояснил, что переговоров российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле не будет в силу логистики, возможен только контракт РФ и Турции.

Стамбул, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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